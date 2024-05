Schock in Parndorf: Traktor wurde von Zug erfasst

Schaulustige vom Einsatzort verwiesen

„Wir wurden von unseren Kameraden der FF Neudorf bei Parndorf, dem Samariterbund und dem Zug Neusiedl am See des Roten Kreuzes unterstützt“, so die FF Parndorf. Zudem betonten die Einsatzkräfte, dass Schaulustige den Einsatz nur erschweren würden: „Sie werden vom Ort verwiesen.“