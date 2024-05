„Einzelfälle“ kratzen an Rabls Saubermann-Image

14 „Einzelfälle“ in sechs Jahren

Es gibt aber auch jene aus der politisch gegenüberliegenden Ecke, die Rabl den Wohlfühl-Strahlemann nicht abnehmen. Sie haben sich viel Mühe gemacht, am Saubermann-Image des 51-Jährigen zu kratzen: Die Welser Antifa hat in einer 24 Seiten starken Broschüre insgesamt 14 „Einzelfälle“ – von Juli 2018 bis Mai 2024 – zusammengetragen, die eine im Grunde rechtsextreme und rassistische Grundhaltung des Welser FPÖ-Chefs und seiner Partei offenlegen sollen. „Hinter Rabls schönem Schein“ – so der Untertitel der Publikation – verberge sich „eine Gesinnung, die sich mit Demokratie und Menschenrechten nicht vereinbaren lässt“, schreibt Antifa-Vorsitzender Werner Retzl.