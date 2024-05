Fehlende Fassade lässt Quadrill-„Riesen“ heulen

Irgendwie gespenstisch! Wenn man dieser Tage am gigantischen Koloss, dem Quadrill-Rohbau an der Unteren Donaulände, vorbeigeht, kommt es immer wieder – sofern es nicht windstill ist – zu einer fast schon gruselig anmutenden Geräuschkulisse: Selbst wenn sich nur ein laues Lüfterl an den Riesen schmiegt, sind oftmals unheimliche Töne zu hören.