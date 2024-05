Junger Arbeiter stürzte drei Stockwerke in Tiefe

Dieses ist auch in Kirchdorf an der Krems im Einsatz, wo, wie berichtet, am Montag ein 54-jähriger Monteur aus Kollerschlag ums Leben gekommen war. Er war auf einem Schutzgerüst gestanden, das per Kran auf einen Rohbau gehoben werden sollte. Dabei verlor der Mühlviertler den Halt und stürzte neun Meter ab. Für ihn gab es keine Hilfe mehr, der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.