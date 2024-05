Arbeiter stürzte bei Baustelle neun Meter in Tod

Am Montag gegen 12.50 Uhr kam es bei einer Baustelle für ein Mehrparteienhaus zu einem tödlichen Arbeitsunfall in Kirchdorf an der Krems. Der 54-Jährige befestigte eine Schutzgerüstbühne am Seil des Krans. Er stellte sich anschließend auf die Schutzgerüstbühne und hielt sich am Seil fest.