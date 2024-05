Polizist bekam Befehl, gegen sich zu ermitteln

Verfahren war vertagt worden

Schließlich flog alles auf, und das Paar, das laut Anklage zumindest zwei Kilogramm „Speed“ und 100 Gramm Ecstasy bestellt, selbst konsumiert oder an Freunde verteilt haben soll, musste am Dienstag zum zweiten Mal in Wels am Gericht auftauchen, nachdem der Prozess vertagt worden war.