Weißes Rössl „boomt“ bei Besuchern wie Mamma Mia!

Großes Publikumsinteresse an „Im weißen Rössl“

Der heurige Operettenklassiker „Im weißen Rössl“ (1. bis 11. August) ist bereits vor der Premiere, so Intendant Alfons Haider, ein wahrer Verkaufsschlager, „aktuell haben wir bereits mehr als doppelt so viele Tickets verkauft, wie im Vorjahr.“ Spektakulär wird auch das Bühnenbild von Stephan Prattes – der ebenfalls Regie führt – und die Bühne auf Schloss Tabor in einer Art und Weise an den Wolfgangsee transferieren wird.