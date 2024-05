Es wird immer ärger: Schon 9-Jährige spielsüchtig

Man braucht keine Drogen, um süchtig zu sein. Ein Smartphone und ein Internetzugang reichen völlig. Und leider werden die Abhängigen immer jünger. Das geht so weit, dass sogar schon spielsüchtige Neunjährige von ihren Eltern in die Ambulanz für Spielsucht von pro mente gebracht werden. Bereits jeder vierte zehn- bis 18-Jährige leidet an einer psychischen Erkrankung. Internetsucht ist eine davon.



Normen fehlen

„In unserer Ambulanz bemerken wir eine Zunahme an der Anzahl an Jugendlichen, die an Verhaltenssüchten, insbesondere im Onlinebereich, leiden“, so Primar Kurosch Yazdi-Zorn, Vorstandsvorsitzender von pro mente OÖ und Leiter der Ambulanz für Spielsucht. Er würde sich eine gesetzliche Regelung wünschen, auch weil viele Eltern mit der Online-Sucht ihrer Kinder überfordert seien. Zum einen, weil es diese digitalen Versuchungen in ihrer eigenen Kindheit noch gar nicht gab, zum anderen auch, weil die Normen fehlen.