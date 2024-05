„Stefan war mehr bewusst, was alles möglich ist“

Der nächste EURO-Star unserer großen „Krone“-Serie ist Stefan Posch, der mit 18 Jahren nach Hoffenheim wechselte, erst in der deutschen Bundesliga und nun in der italienischen Serie A für Bologna Schlagzeilen liefert. Bruder Philipp erzählt, wie der familiäre Konkurrenzkampf beide beflügelte und was der drei Jahre jüngere Stefan in Italien am meisten vermisst.