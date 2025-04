Jancker-Effekt? „Selbst Ancelotti wäre uns egal!“

Noch vier Hürden sind bis zum erfolgreichen Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga für den GAK zu überspringen – Trainer Ferdl Feldhofer brennt auf einen Befreiungsschlag am Freitag in Graz gegen Klagenfurt: „Wir brauchen jetzt Tore. Chancen haben wir ja genug. Wir müssen uns jetzt einmal belohnen für den Aufwand, den wir betreiben.“ Überlebensrechnungen stellt der 45-jährige Vorauer nicht an: „Wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir können gegen Klagenfurt ein direktes Duell gewinnen, das heißt aber nicht, dass wir dann schon durch sind. Es gibt noch zwölf Punkte zu holen und je früher du punktest, desto wahrscheinlicher ist es, dass du in der Liga bleibst.“