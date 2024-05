LEGO-Sets um 100.000 Euro bei Einbrüchen gestohlen

Eine polnische Einbrecherbande hatte in Niederösterreich ein ganz besonderes Ziel: Spielzeuggeschäfte. In zwei Angriffen nahmen die Männer in Mistelbach und Vormarkt Unsummen an Spielzeug aus den Geschäften mit – vor allem LEGO-Sets. Und zwar im Wert von über 100.000 Euro.