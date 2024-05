Teuerung: Essen für Familien teils unbezahlbar

Essen für viele nicht mehr leistbar

„Die Steigerungen der Lebenshaltungskosten sind alarmierend,“ erklärte Johanna Steurer, Projektverantwortliche für die Referenzbudgets bei der ASB Schuldnerberatungen GmbH, der Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen in Österreich. Immer mehr Menschen könnten finanziell nicht mehr mithalten. Das zeigten auch neue Zahlen zur Überschuldung, „wo hohe Lebenshaltungskosten als Überschuldungsgrund zunehmend an Bedeutung gewinnen“, so Steurer. Essen sei für viele nicht mehr leistbar.