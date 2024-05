So viel verdienen unsere EU-Politiker in Brüssel

„Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa“, lautet ein alter, aber nach wie vor aktueller Spruch über Politiker, die den Herbst ihre Karriere in der Union ausklingen lassen. Seit Österreichs Beitritt am 1. Jänner 1995 werden Mandatare in verschiedene Ämter in Brüssel und oder Straßburg entsandt. Hoch ist traditionsgemäß aber nicht nur das Durchschnittsalter der rot-weiß-roten Parlamentarier, sondern auch der ihnen zustehende Anspruch auf Gehälter, Vergütungen und Pensionszahlungen.