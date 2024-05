„Für Jugendliche bietet die EU viele Chancen“

Was sind denn die Anliegen der Schülerunion?

Wir setzen uns vor allem für Bildungspolitik ein. Im Unterschied zu unseren Mitbewerbern beschäftigen wir uns weniger mit gesellschaftspolitischen Themen, veranstalten keine Demos und Ähnliches. Unsere drei Säulen sind Aktion, Service und Vertretung. Wir kandidieren also für die Landesschüler- und Bundesschülervertretung, betreuen den Schulrechtsnotruf und veranstalten Seminare, Aktionstage und tauschen uns mit der Politik aus, sodass auch immer wieder Anträge in die Parlamente eingebracht werden.