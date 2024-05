Wirbel um angeblich rassistische Cannes-Security

Am Samstagnachmittag sorgte die dominikanische Schauspielerin Massiel Taveras für Aufsehen auf dem roten Teppich der Filmfestspiele, als sie in einem Kleid mit einer großflächigen Jesusdarstellung erschien. Was zunächst als glamouröser Auftritt wirkte, endete jedoch in einem handgreiflichen Streit mit einer Sicherheitsbeamtin.