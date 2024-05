Edle Tropfen: Das sind die besten Weine Kärntens

Auch wenn 2023 ein herausforderndes Jahr war, erwarten die Kärntner Winzer einen vielversprechenden Jahrgang. „Neben den ergiebigen Regenfällen, die das Wachstum der Vegetation förderten, hatten die Winzer leider auch mit Unwettern zu kämpfen, was für Ertragseinbußen sorgte. Der milde und sonnige Herbst sorgte jedoch für eine ausgezeichnete Reife der Trauben“, so Weinbauverbandspräsident Horst Wild, der mit LH Peter Kaiser und Vize Martin Gruber die besten Kärntner Weine 2023 in neun Kategorien auszeichnete.