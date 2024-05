„Der Fußball-Gott hat auf uns herabgeschaut“

Nachdem Dornbirn bereits am Donnerstag mit der Klage vor dem Neutralen Schiedsgericht abgeblitzt war, durfte Stripfing zumindest für ein weiteres Jahr in der 2. Liga planen. „Aber wir haben den Ehrgeiz, auch sportlich den Klassenerhalt zu schaffen“, fordert Sportdirektor Alex Grünwald, der – quasi zur Freude des Tages – den Vertrag mit Torjäger Darijo Pecirep verlängerte, vor dem Platz-Derby am Freitag gegen den FAC.