Schüler von Dante-Unterricht in Italien befreit

Bildungsminister Giuseppe Valditara kündigte daher eine Inspektion an. „Der Ausschluss eines der Grundpfeiler unserer Literatur aus dem Lehrplan aus religiösen oder kulturellen Gründen, die wir nicht verstehen, ist völlig unzulässig.“ Integration bedeute auch, die Kultur des Landes zu kennen, in der man lebe. „Ich finde es wahnsinnig, dass Dante in unseren Schulen nicht unterrichtet werden darf. Wir befinden uns entweder am Rande des Abgrunds oder am Rande des Lächerlichen“, ergänzte der Vorsitzende der rechten Regierungspartei Lega, Matteo Salvini.