Pocher legt nach: „Gemobbt, was das Zeug hält“

SWR gibt Statement ab

Auch der Sender äußerte sich zu dem unangenehmen Vorfall. Eine Sprecherin des SWR erklärte gegenüber dem RND: „Bloßstellungen wie am vergangenen Sonntag haben in einem öffentlich-rechtlichen Programm nichts zu suchen“. Man habe mit Oliver Pochers Show Zielgruppen erreichen wollen, die der SWR sonst nur schwer erreiche, was aber „völlig misslungen“ sei.