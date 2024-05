146 Fälle von Kindesabnahmen in Oberösterreich

Anzahl ist gesunken

Im Vergleich zu 2019 sei die Anzahl der Gefährdungsmeldungen von 6352 auf 6112 gesunken. Auch die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die außerhalb ihrer Familien betreut werden müssen, gehe „sukzessive zurück“, so Schlöglmann. Aktuell befinden sich 1.545 Kinder und Jugendliche – in Oberösterreich gibt es laut Lindner gut 250.000 Minderjährige – in einer sogenannten vollen Erziehung.