Rassistischer Angriff auf elfjährigen Eritreer!

Ein elfjähriger Eritreer ist am Dienstag in Berlin Opfer eines rassistischen Angriffs geworden. Er ist in einem Linienbus im Stadtteil Kreuzberg plötzlich von mehreren Kindern wegen seiner Hautfarbe beleidigt und geschlagen worden. Der Elfjährige flüchtete und geriet dabei vor ein Auto, das nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte.