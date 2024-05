Beförderung verweigert, dann Pingpong mit Fluggast

„Ich habe um 3.45 Uhr eine Nachricht erhalten, dass der automatische Check-in nicht funktioniert und ich direkt am Schalter einchecken muss“, so Christian S., der den Flug über ein Online-Portal gebucht hatte. Um 6.45 Uhr, zwei Stunden vor Abflug, war der Salzburger am Flughafen. Auch da konnte er weder am Automaten noch persönlich einchecken.