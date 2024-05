Kooperieren wäre für alle die beste Lösung!

Francis streckte zusätzlich bereits 500.000 Euro vor, um die aktuelle Saison ausfinanzieren zu können, dennoch soll es bei der nächsten Sitzung der strategischen Partner am 29. Mai zu einer Abstimmung zwischen den beiden Investitionsmodellen kommen. Obwohl noch immer in Schwebe ist, was Landthaler und Burger an Geld aufstellen können. Der Verein scheint sich aktuell zu zerfleischen. Die beste Lösung wäre, beide Gruppen ins Boot bringen. Nach dem Motto: Kooperieren statt zerstören! Schwarzl: „Ich bin jedenfalls dazu bereit.“