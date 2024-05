PV-Installation im Fokus: Rentabel wie nie zuvor

Die Strompreise sind wieder auf Talfahrt. Die Interessensvertretung der Photovoltaikanbieter hat daher die aktuelle Lage unter die Lupe genommen: Auch wenn die Tarife der Stromanbieter langsam sinken, erspart man sich mit einer eigenen PV-Anlage am Dach mindestens 700 Euro an Stromkosten pro Jahr. In Kombination mit einer Wärmepumpe sind sogar Einsparungen von rund 1000 Euro pro Jahr möglich, sagt Vera Immitzer, Geschäftsführerin von PV Austria.