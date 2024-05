Wenn die Namenlosen sprachlos machen

Da mögen die Festwochen wieder besondere Theatererlebnisse suchen. In der Leopoldstadt führt das großartige Kollektiv Nesterval vor, was für eine Kraft und Spannung, welche Unmittelbarkeit Theater haben kann und muss. Immersiv ist das Zauberwort, meint die Integration des Publikums in das Spielgeschehen. Ein Geschehen, das einen am faktenbasierten Schicksal von erfundenen Charakteren direkt teilhaben lässt. Man taucht in der brut-nordwest-Halle tief ins dunkle Hitler-Wien.