Blutige Messerattacke auf offener Straße in Wien

Die Attacke spielte sich gegen 19 Uhr in der Nähe der Inzersdorfer Straße ab. Als der 57-Jährige den heftigen Streit schlichten wollte, zückte der 37-jährige Verdächtige ein Messer und stach in den Oberschenkel des 57-Jährigen. Kurz darauf ergriff der Verdächtige die Flucht. Das 57-jährige Opfer wurde nach der Attacke in ein Spital gebracht.