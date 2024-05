„Konferenz der Tiere“ will Ostumfahrung verhindern

„Wir sind zu friedlichem Widerstand entschlossen“

In Anlehnung an dieses historische Medienereignis versammelten sich jetzt neuerlich Umweltaktivisten für eine „Pressekonferenz der Tiere 2.0“ in Lichtenwörth. Einhellige Forderung von Libelle, Feldhase, Ziesel und Hirschkäfer: Der sofortige Stopp​ der „Ostumfahrung“, die eine Asphaltschneise durch ein Naturschutzgebiet und fruchtbarste Äcker schlagen würde. Mit dabei die Hainburg-Aktivistin Doris Holler-Brucker: „Wir sind viele und zum friedlichen Widerstand entschlossen. Denn es geht um die Zukunft.“