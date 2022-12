„Gemeinsames Zeichen“ für umstrittene Ostumfahrung

Doch keine Evaluierung?

Vor allem der rote Vizebürgermeister Rainer Spenger bekommt sein Fett weg. Er hatte in einem TV-Interview noch eine neue Evaluierung der Baupläne gefordert, nachdem 6000 Bürger eine Petition gegen die „Monsterschneise“ unterschrieben hatten. Mehr Erfolg hatte indes die Bodenschutz-Aktion „Freie Felder“ - so soll es in Wiener Neustadt keine neuen Gewerbeflächen auf Ackerland geben, bevor sämtliche bestehende Flächen im Stadtgebiet verbaut sind.