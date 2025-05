Betrunken und ohne Gurt gegen Steinmauer gekracht

Gegen 19.15 Uhr war der 53-jährige Diersbacher am Mittwoch von Schärding kommend auf der Otterbacher Landesstraße in Richtung Rainbach am Innkreis unterwegs. In der Ortschaft Höcking verriss er sein Auto laut eigenen Angaben wegen eines Wildwechsels nach nachts und rutschte dabei in einen Entwässerungsgraben.

Lenker nicht angeschnallt

Danach rammte der 53-Jährige einen einbetonierten Leitpflock und krachte anschließend frontal gegen eine Steinmauer. Durch die Wucht des Anpralls schlug der nicht angeschnallte Fahrer mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und wurde unbestimmten Grades verletzt.