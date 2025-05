Linzer Regional-Stadtbahn ist in größter Gefahr

Jetzt ist in der oberösterreichischen Verkehrspolitik wirklich Feuer am Dach: Nach dem angekündigten ÖBB-Kahlschlag für die Regionalbahnen gibt es jetzt auch massive Einsparungen bei den Privatbahnen. Drastische Folge: Plötzlich ist die Linzer Regional-Stadtbahn in Gefahr!