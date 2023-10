Neues Gesetz zum Grundverkehr verfassungswidrig?

Für die vorherige Landesregierung von ÖVP, Grünen und Neos war es ein großer Wurf. Nun stellt sich heraus, dass das neue Grundverkehrsgesetz grobe rechtliche Mängel haben könnte. Dabei ist das Gesetz, das den Kauf und Verkauf von Grund und Boden regelt, erst seit März in Kraft. „Wir hatten von Anfang an Bedenken. Deshalb haben wir ein Gutachten in Auftrag gegeben“, sagt der Saalfeldener Anwalt Siegfried Kainz zur „Krone“.