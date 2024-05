St. Pölten wird wieder ein Mekka für Cineasten

Archäologische Sensationsfunde

Als absolutes Highlight wartet am 9. Juni „Nekropolis“ auf die Zuschauer. Der Film über die archäologisch und wissenschaftlichen Sensationsfunde am Domplatz der Landeshauptstadt kommt damit vom St. Pöltner Regisseur Alexander Millecker in Szene gesetzt an seinem „Ursprungsort“ zur Uraufführung. Und zum krönenden Abschluss gibt es am selben Tag noch Stummfilm-Meister Charlie Chaplins „Der Zirkus“ mit Musik von Matthias Jakisic.