Charlize Theron im Talk ++ Lugners Liebesinterview

Superstar Charlize Theron beehrte Wien und sprach mit krone.tv darüber, welch tollen Erfahrungen sie in Österreich gemacht hat. Außerdem plaudern Richard Lugner und sein „Bienchen“ darüber, ob es die große Liebe zwischen ihnen ist und warum eigentlich immer noch der Name von Ex-Frau Cathy an der Wand zu sehen ist.