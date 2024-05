Bienchen frech: „Ich heirate nur einmal – jetzt!“

Richard Lugner und sein „Bienchen“ Simone Reiländer stecken mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. krone.tv hat die Turteltäubchen zum großen Liebes-Interview getroffen und nachgefragt: Wie steht Simone zu Ex-Frau „Mausi“? Warum ist in der Küche immer noch „Cathy“ an der Wand zu lesen? Und ist es wirklich die große Liebe – für beide?