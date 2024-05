Paul Pizzera: „Der Song Contest würde mich reizen“

Kabarettkollege Klaus Eckel hat dich als Perfektionisten, als ehrgeizigen und akribischen Arbeiter bezeichnet. Trifft das zu?

Klar! Wir sind Getriebene im völlig naiven Streben nach Perfektionismus, den man sowieso nie erreichen kann. Selbst das Herantasten ist manchmal so mühselig und unnötig. Erfolg ist eine Mischung aus Leistung und Zufall. Das eine kann ich beeinflussen, für das andere bin ich dankbar. Ich versuche immer mehr, anzunehmen, wer ich bin und so zu dem zu werden, der ich sein möchte… Aber das ist noch ein langer Weg. Ich wäre gerne daoistischer. Ich habe beim Genießen immer gleich ein schlechtes Gewissen. Ich will mich weniger vor mir selbst rechtfertigen, das würde ich gerne lernen, aber auch geduldiger zu sein.

Nummer Eins in den Charts, ausverkaufte Tourneen, Bestseller-Autor – ab wann war es dir bewusst, dass dich nichts und niemand mehr in deiner Karriere stoppen kann?

Wenn du mich nach persönlichen Benchmarks meiner Karriere fragst, dann ist es wohl, dass ich als einziger Österreicher mit Otto Jaus bislang dreimal die Wiener Stadthalle ausverkauft habe, nun in nur wenigen Stunden die Stadtoper. Darauf bin ich stolz, auch wenn es im Vergleich zu Taylor Swift oder Ed Sheeran ein kleiner Furz in der Musikgeschichte ist. Es ist cool, wenn du beim Donauinselfest als Headliner vor 100.000 Leuten spielst und dann zwei Tage später den Geschirrspüler einräumst. Das ist eine Achterbahnfahrt für die Gefühle… Das macht schon was mit dir.