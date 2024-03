Tennengauer SPÖ-Kandidaten fordern Stau-Lösung

SPÖ-Kandidaten „mit einer Stimme gegen Stauchaos“

Am Palmsonntag stehen in Oberalm und Puch zudem die Bürgermeister-Stichwahlen an – knapp davor gehen die beiden SPÖ-Kandidaten in die Offensive. Christian Haslauer und Barbara Schweitl luden am Mittwoch zu einer gemeinsamen Pressekonferenz. Unterstützung bekam das Duo von zwei Parteikollegen: Halleins Bürgermeister Alexander Stangassinger war ebenso zugegen wie der Gollinger Bald-Ortschef Martin Dietrich. Unter dem Motto „Mit einer Stimme gegen das Stauchaos“ stellten sie mehrere Forderungen in Richtung ÖVP-Verkehrslandesrat Stefan Schnöll.