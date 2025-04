Mit der Zille gekonnt über den Badesee

Der Wasserdienst des Landesfeuerwehrverbandes kam am Wochenende in Rechnitz zu einer Tagung zusammen. Ein wichtiger Schwerpunkt dabei war das erste Zillentraining auf dem Badesee, denn am 12. und 13. September wird dort der 1. Burgenländische Wasserdienst-Leistungsbewerb über die Bühne gehen.