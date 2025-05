„Desperate Housewives“-Star Valerie Mahaffey tot

Sie spielte auch an der Seite von Größen wie Michelle Pfeiffer und Imogen Poots in „French Exit“ (2021) und Tom Hanks in seinem biografischen Film „Sully: Miracle on the Hudson“ (2016), der auf Chesley „Sully“ Sullenberger basiert. Mahaffeys Talent, auch kleinen Rollen große Präsenz zu verleihen, machte sie zu einem unvergesslichen Gesicht auf Leinwand und Bildschirm.