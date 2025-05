Yates überrumpelt alle und übernimmt Rosa Trikot!

Yates‘ Erinnerung an 2018

Für Yates ist der 2178 Meter hohe Finestre übrigens ein Berg mit einer besonderen Geschichte. Vor sieben Jahren war der Brite als Führender in die 19. Etappe gegangen. Am Finestre trat sein Landsmann Chris Froome an und übernahm mit einer legendären Flucht über 80 Kilometer das Rosa Trikot. Yates brach komplett ein, verlor fast 40 Minuten und fiel in der Gesamtwertung weit zurück.