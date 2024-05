Weltmeister | Tanzmeister

Tanzmeister. Eiertänze – die ist man vom ORF ja hinlänglich gewohnt. Der aktuell auffälligste: Man lässt Namen von mehr oder weniger Prominenten fallen, die bei der nächsten „Dancing Stars“-Staffel angeblich, vielleicht, vielleicht auch nicht antanzen werden. Eine Staffel, die freilich erst für das nächste Jahr geplant ist. Und dabei fiel auch ein Name eines „Fallen-gelassenen“: Hans Bürger, jahrzehntelang eines DER Aushängeschilder in der ORF-Innenpolitik, wurde ja, wie in der „Krone“ mehrfach berichtet, trotz scharfen Protests Tausender Zuschauer fast gänzlich vom Bildschirm verbannt. In der ZiB bekommen wir ihn gar nicht mehr zu sehen – aber vielleicht im Unterhaltungsprogramm auf dem Parkett? Womöglich kann er das ja auch, womöglich bringt er es gar zum Tanzmeister. Aber wie wäre es, wenn man Hans Bürger einfach wieder das machen ließe, was er am besten kann: sich nicht mit Rumba, Tango oder Jive, sondern mit ÖVP, FPÖ und SPÖ beschäftigen?