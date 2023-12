Pitztal: Suchaktion auf großem Lawinenkegel

Am Rappenkopf wurden in der Nähe des Lawinenkegels Einfahrtspuren von Skiern entdeckt, bestätigte die Polizei. Die Lawine dürfte „sehr groß“ beziehungsweise „sehr hoch“ sein, hieß es. Daher nehme die Suche viel Zeit in Anspruch, sagte Polizeisprecher Stefan Eder.