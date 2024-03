US-Gelder für UNRWA bis März 2025 gesperrt

US-Gelder fließen nun an andere UNO-Einrichtungen

Bisher hatte die US-Regierung pro Jahr zwischen 300 Millionen bis 400 Millionen Dollar an UNRWA gezahlt. Die US-Regierung will laut früheren Angaben eines US-Regierungssprechers diese Mittel anderen UNO-Einrichtungen wie dem Kinderhilfswerk UNICEF zukommen lassen, die damit Hilfen im Gazastreifen finanzieren könnten.