Stripfing ist gegangen, um zu bleiben

Dazu war das Protestkomitee am Wort und erteilte Stripfing die Genehmigung für ein weiteres Zweitliga-Jahr! „Nun haben wir Planungssicherheit, freuen uns, die nächsten Schritte in unserer Entwicklung in Angriff nehmen zu können“, atmete Obmann Pelczar durch. Der erlösende Code für den positiv bewerteten Einspruch lautete „Sachsenklemme 7/1b, 2232 Deutsch Wagram“. Die neue Vereinsadresse, die es den Stripfingern aufgrund der vorgeschriebenen Entfernung von maximal 20 Kilometern ermöglicht, ihre Heimspiele in der Generali-Arena auszutragen.