Rechenzentren: Lukrativ, stromhungrig, umstritten

Geht es nach der IT- und Internetindustrie, stehen wir an der Schwelle zu einem Zeitalter, in dem alles im „Internet der Dinge“ vernetzt ist und über 5G-Netze miteinander kommuniziert. Der Netzwerkverkehr, die Verarbeitung der gesammelten Daten und die Rechenarbeit für komplizierte KI-Algorithmen werden in Rechenzentren auf der ganzen Welt abgewickelt. Schon heute sind sie für zwei Prozent des globalen Energieverbrauchs verantwortlich und daher umstritten. Doch bis zum Ende des Jahrzehntes sollen es sieben sein ...