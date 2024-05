Siegendorf steht als Meister und Aufsteiger fest

Am Freitag wird daheim gefeiert

„Wenn ich ehrlich bin, hätte ich Parndorf den Sieg vergönnt und lieber daheim den Titel fixiert“, sagt Klubboss Peter Krenmayr, „aber es ist, wie es ist.“ Zumal diese Tatsache auch schon wirklich der einzige kleine „Schatten“ an einer makellosen Saison ist. „Riesenkompliment an die Mannschaft und das Trainerteam“, weiß der Präsident zu schätzen, was das geleistet wurde. Die Feier wird man kommenden Freitag beim Heimspiel gegen Kohfidisch nachholen, zwei Ziele hat der ASV für diese Saison aber noch: „Wir wollen ungeschlagen bleiben und den BFV-Cup gewinnen!“