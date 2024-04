Motorradlenker krachte in Tirol gegen Baumstamm

Der 44-Jährige aus Rosenheim fuhr gegen Mittag die B176 Kössener Straße entlang in Richtung St. Johann in Tirol, als er in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Straße abkam. Daraufhin kollidierte das Motorrad zunächst mit einem Baumstumpf und krachte dann in einen Baumstamm.