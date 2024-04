Blödsinn aufgewogen | Ist Grips vorhanden?

Blödsinn aufgewogen. Was haben wir in der abgelaufenen Woche nicht alles wieder an politischem Unfug zu hören und lesen bekommen! Etwa die unsägliche Arbeitszeiten-Debatte: Neuerlich versucht uns SPÖ-Chef Andreas Babler weiszumachen, dass 32 Wochenstunden reichen. Dabei reicht es, bis zehn zählen zu können, um sich auszurechnen, dass sich das für unsere in internationaler Konkurrenz stehende Wirtschaft nie und nimmer ausgehen kann. Kleines Einmaleins würde auch reichen, um zu wissen, dass Gegenforderungen nach einer 41-Stunden-Woche aus der Industriellenvereinigung und aus dem ÖVP-Regierungsteam glatter Unsinn sind. An den Fingern einer Hand kann man sich abzählen, dass Blödsinn aufgewogen mit Blödsinn keinen Sinn ergibt.