Arbeitszeit: 32 oder 41 Stunden?

Laut Eurostat beträgt die Vollzeit-Arbeit in der Schweiz 42,7 Stunden, im EU-Schnitt sind es 38,3 und in Österreich 37,6 Stunden. Es wird Bereiche geben, wo phasenweise 32 Stunden reichen, in anderen Situationen, wo es um Exporte geht, wären mehr Stunden hilfreich. In der Schweiz wurde vor einigen Jahren die Arbeitszeit freiwillig von 40 auf 44 Stunden für einige Zeit verlängert, weil es Probleme im Export mit dem teuren Franken gab.