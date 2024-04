800.000 Euro gesammelt: Waldviertler zeigen Herz!

Für die Menschen im Einsatz seit mehr als 20 Jahren

Begonnen hat alles im Jahr 2002. In diesem Jahr veranstaltete Stöcklhuber mit seinem Team die erste Benefizgala in Waldhausen. Inzwischen sind die Gaben des Vereines in der ganzen Region nicht wegzudenken. So gab es ansehnliche Spenden für Logotherapien, für die Betreuung oder Therapien für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, in Kooperation mit dem langjährigen Partner Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs unterstützte man auch die Allgemeine Sonderschulen in Zwettl und Groß Gerungs. Mit einem Teil des Erlöses des Bad Traunsteiner Advents konnte der Pflegebedarf für eine Person in Gutenbrunn finanziert werden. Auch Akupunkturen, dringende Therapien bei Krampfanfällen und vieles mehr wird durch Spenden finanziert.