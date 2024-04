Autobahn-Abfahrten im Oberland wegen Sanierung zu

Abfahrten bis 17. Mai gesperrt, dann die Auffahrten

Für die Autofahrer bedeutet dies, dass bis 17. Mai beide Abfahrten in beide Richtungen gesperrt bleiben. Die Auffahrt auf die A12 bleibt in dieser Zeit aber in beide Richtungen möglich. Die Umleitung führt über die benachbarten Anschlussstellen Imst und Mötz-Reutte.